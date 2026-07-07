Microsoft permitirá recuperar el PC al reinstalar Windows 11 desde la nube

Microsoft ha anunciado que permitirá recuperar el PC con Windows 11 desde la nube sin necesidad de usar un puerto USB, un disco técnico o tener conocimientos avanzados.

La tecnológica estadounidense ha anunciado una nueva compilación en el canal experimental de Windows Insider que incluye dos novedades, entre las que destaca 'Cloud rebuild', una función que permite restaurar un PC con Windows 11 completamente con internet, incluso si el sistema no se inicia.

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En el anuncio desde su web, Microsoft detalla que, al contrario que la función "Restablecer este equipo", la reconstrucción desde la nube descarga tanto la imagen de Windows de destino como los controladores del dispositivo desde Windows Update.

Esto significa que el PC vuelve a estar completamente funcional sin la necesidad de introducir un USB de arranque (el formato estándar para instalar Windows 11), sin una imagen personalizada (una copia preconfigurada de Windows que ya incluye configuraciones, programas y más), y sin depender del estado actual de salud del sistema operativo instalado.

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La nueva opción, por el momento en pruebas, aparece en la pantalla de 'Solucionar problemas' de Windows junto a 'Restablecer este equipo', los puntos de restauración y las opciones avanzadas.

Esta nueva experiencia se traduce para el usuario en un sistema que ya no depende de activos externos y que es lo suficientemente independiente para bajar Windows de forma limpia e integrar la configuración para el PC al descargar los 'drivers' exactos desde internet.

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Asimismo, Microsoft se ha inspirado en la experiencia que ofrece Apple en un Mac, conocida desde hace años como 'Recuperación de macOS a través de internet' y que se encarga de descargar el sistema operativo desde los servidores de Apple para reinstalarlo.

La tecnológica no ha confirmado cuándo 'Cloud rebuild' estará disponible y de momento se mantiene como una funcionalidad que pueden probar los usuarios que participan en el Windows Insider Program a través del canal experimental.

La segunda novedad que ha desplegado en este canal del programa Windows Insider es el diseño renovado y moderno del menú flotante de Control de cuentas de Windows 11. Ahora, cuenta con una insignia clara que hace más fácil ver el estado y los planes de la cuenta, así como descubrir beneficios y explorar posibles mejoras.

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