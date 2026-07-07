Agencias

La Catedral de Canarias acoge este miércoles una misa en memoria de las víctimas del terremoto de Venezuela

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La Catedral de Canarias, en Las Palmas de Gran Canaria, acogerá este miércoles, 8 de julio, a las 19.00 horas, una Eucaristía presidida por el obispo, José Mazuelos, en memoria de las víctimas del terremoto en Venezuela.

Así lo ha informado la Diócesis de Canarias, que señala que la celebración será un momento de oración y cercanía con quienes sufren las consecuencias del reciente terremoto que ha golpeado al país.

Durante la eucaristía se pedirá especialmente por el eterno descanso de las personas fallecidas y por el consuelo y la fortaleza de sus familias.

Por su parte, la Diócesis ha querido expresar de este modo su solidaridad con un pueblo al que Canarias mantiene unidos profundos lazos históricos, familiares y afectivos.

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