Intervienen 947 kilos de droga sintética MDMA, la mayor incautación en Europa

Málaga (España), 7 jul (EFE).- La Policía española, en una operación conjunta con la de Países Bajos, intervino cerca de una tonelada de MDMA (947 kilos), la mayor incautación conocida de esta sustancia en Europa, que iba a ser enviada a países latinoamericanos a través de Ghana para su intercambio por cocaína.

En la operación fueron detenidas quince personas, doce en España y tres en Países Bajos, doce de ellas ya en prisión provisional, y no se descartan nuevos arrestos porque la investigación sigue abierta.

La investigación comenzó en 2025 sobre una organización criminal asentada en la Costa del Sol (sur de España) dedicada al tráfico internacional de drogas sintéticas, cocaína y marihuana, así como al blanqueo de capitales, según informó la Policía española este martes.

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Los agentes descubrieron que los principales responsables de la organización coordinaban envíos de grandes cantidades de drogas sintéticas desde España y Países Bajos con destino a África.

Posteriormente, la sustancia era trasladada a distintos países de Latinoamérica, donde era utilizada como medio de pago para la adquisición de cocaína, que posteriormente era introducida en Europa a través de puertos españoles.

A partir de octubre pasado, varios de los principales investigados se trasladaron a Países Bajos, y se estableció un equipo conjunto de investigación entre la Policía española y la neerlandesa.

Los agentes detectaron que la red preparaba un envío de una gran cantidad de droga sintética oculta en el interior de una grúa que iba a ser transportada desde el puerto de Amberes con destino a Ghana.

El pasado 28 de enero de 2026, una vez confirmada la inminencia del envío, las autoridades españolas y neerlandesas abortaron la operación en ambos países, impidieron la salida del cargamento e intervinieron toda la sustancia estupefaciente.

En total se realizaron 12 entradas y registros, todas en el sur de España salvo una en Países Bajos y se incautaron 859 kilos de MDMA, 88 kilos de comprimidos de éxtasis, 644 plantas de marihuana y otras sustancias estupefacientes, además de dinero en efectivo, tres armas de fuego, vehículos de alta gama y relojes de marcas de gran prestigio. EFE

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