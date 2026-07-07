Hassan: "Fuimos superiores a Argentina, pero hubo influencia de factores externos en el resultado"

El seleccionador de Egipto, Hossam Hassan, fue crítico con la actuación arbitral tras la eliminación de este martes en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá al caer por 3-2 tras ir 0-2 arriba ante Argentina, frente a la que sintió que fueron "superiores", pero donde cree que "hubo influencia de factores externos en el resultado" que les llevó a sufrir "una injusticia".

"Fuimos superiores a los campeones del mundo en muchos aspectos, pero hubo influencia de factores externos en el resultado. Hubo presión de Argentina sobre el árbitro (el francés François Letexier)", se quejó Hassan en rueda de prensa tras el partido en declaraciones recogidas por la web de 'L'Equipe'.

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El técnico lamentó que no se viese "respeto ni juego limpio" y que el penalti señalado a favor de Argentina se decretase "tras una acción que también podría haber sido penalti a favor de Egipto y que no fue revisado por el VAR".

"Jugamos bien, pero sufrimos, y debo decir que, a pesar de la derrota, dejamos nuestros colores en alto. El mundo es injusto, la vida es injusta, pero ¿por qué hay injusticias en el deporte? No me convence todo lo que pasó en este partido, sufrimos una injusticia", remarcó el preparador de los 'Faraones'.

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"Estoy orgulloso de ser africano, de ser árabe y de mis jugadores, pero no logramos lo que lo que merecíamos. Les digo mi opinión: no voy a seguir viendo los partidos de este Mundial", sentenció Hossam Hassan ante los medios.