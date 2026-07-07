Felipe VI preside la entrega de los Reales Despachos a 265 nuevos sargentos de la Academia Básica del Aire de León

El rey Felipe VI ha presidido este martes la entrega de los Reales Despachos a 265 nuevos sargentos de la trigésimo cuarta promoción de la Academia Básica del Aire y del Espacio (ABA) de la Virgen del Camino (León).

El acto ha contado con una amplia representación de autoridades civiles y militares, entre ellos, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Álvarez Mañueco; el presidente de las Cortes de Castilla y León, Francisco Javier Vázquez; el delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen y el jefe de la Casa de Su Majestad el Rey, Camilo Villarino Marzo.

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Igualmente, han estado presentes los alcaldes de Valverde de la Virgen, David Fernández Blanco; San Andrés del Rabanedo, Ana María Fernández y de León, José Antonio Diez; el general jefe de Estado Mayor del Ejército del Aire y del Espacio, Francisco Braco Carbó; el jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majestad el Rey, Eduardo Diz Monje y el teniente general director general de Reclutamiento y Enseñanza Militar, Pedro José García Cifo, entre otros.

La ceremonia ha dado comienzo a las 11.00 horas con la llegada del rey acompañado del coronel Óscar Ruiz González, director de la ABA, que se ha dirigido a la Plaza de Armas para recibir los Honores de Ordenanza y pasar revista al escuadrón de alumnos.

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Tras el acto de acción de gracias, oficiado por el arzobispo castrense de España, Juan Antonio Aznárez Cobo, Felipe VI ha hecho entrega del Despacho de sargento al número uno de la trigésimo cuarta promoción, José Manuel Cano Rodríguez. Seguidamente, recibieron sus despachos los demás sargentos y se despidieron de la bandera.

Después de la entrega de los Reales Despachos, el coronel director impartió la última lección del curso, en la que transmitió a los alumnos la importancia de que nunca olviden los fundamentos de la Academia. "No penséis que vuestra formación termina hoy. Hoy comienza", ha apostillado.

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"SOMOS MILITARES CON MAYÚSCULAS"

Igualmente, les ha animado a aprender, adaptarse y resolver problemas, así como a valorarse a sí mismos y les ha instado a añadir a su espíritu las palabras "sacrificio" y "combate". "Somos militares con mayúsculas", ha recalcado.

Además, les ha expresado la necesidad de cuidar de su familia y la importancia de ayudar "sin esperar recompensa", al tiempo que les ha recomendado que nunca olviden sus orígenes. Del mismo modo, les ha aconsejado ser optimistas y divertirse; pensar con espíritu crítico y adaptarse a la tecnología.

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LA "COLUMNA VERTEBRAL" DEL EJÉRCITO

"Recordad quiénes sois desde hoy", ha continuado, para recordarles que ya son suboficiales, la "columna vertebral" del Ejército del Aire y del Espacio. Finalmente, les ha transmitido la importancia de conservar la humildad y de servir para ser "dignos" de llevar el uniforme.

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Una vez terminada la última lección del curso, el acto ha continuado con el himno del Ejército del Aire y del Espacio; dos sargentos alumnos han portado la corona de laurel que se ha depositado en el monumento de la plaza de armas en el homenaje a los que dieron su vida por España y se ha realizado una descarga de fusilería y el sobrevuelo de una formación de aviones F-18 del Ala 12 ubicada en la Base Aérea de Torrejón.

El acto ha finalizado con los desfiles aéreo y terrestre de las fuerzas participantes y, por último, el rey Felipe VI, antes de regresar por vía aérea a Madrid, se ha hecho una foto de grupo con los nuevos sargentos y ha mantenido un encuentro con los componentes de la trigésimo cuarta promoción.

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