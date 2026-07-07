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El Parlamento de Canarias muestra su "profundo pesar" por los terremotos en Venezuela y llama a la "solidaridad"

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El Pleno del Parlamento de Canarias ha aprobado este martes una declaración institucional en la que muestra su "profundo pesar" por las víctimas de los dos terremotos acaecidos en Venezuela y ha hecho un llamamiento a la "solidaridad".

La Cámara, que ha guardado un minuto de silencio, ha relatado que Naciones Unidas ha cifrado las pérdidas económicas en unos 6.700 millones de dólares, una cifra cercana al Producto Interior Bruto venezolano, lo que "ilustra la magnitud y el impacto de la vida cotidiana en la economía del país".

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El texto señala que la sociedad canaria "vive esta tragedia con especial cercanía" porque Canarias y Venezuela mantienen unos "vínculos históricos, familiares y culturales afectivos" ya que "durante generaciones, miles de canarios encontraron en Venezuela una tierra de acogida, de oportunidades y de esperanza".

En ese sentido, la declaración apela a la "historia compartida" entre ambos territorios que hace que "el sufrimiento del pueblo venezolano encuentre un profundo eco" en las islas, entre otras cosas por el fallecimiento de ciudadanos de origen canario como la delegada del Gobierno de Canarias en Venezuela, Isabel Jara.

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El Parlamento resalta la "angustia e incertidumbre" con que se vive la tragedia desde el archipiélago y reclama "solidaridad" de la comunidad internacional para que se continúe prestando el apoyo humanitario para atender las necesidades "más urgentes" de la población.

"Canarias permanece hoy al lado de Venezuela, compartiendo su dolor y confiando en la fortaleza y solidaridad de un pueblo que siempre ha ocupado un lugar muy especial en el corazón de nuestras islas", recoge la declaración.

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