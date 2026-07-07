Agencias

El belga Cian Uijtdebroeks (Movistar) toma la salida afectado por una gastroenteritis

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(corrige apellido: bien Uijtdebroeks)

Carcasona (Francia), 7 jul (EFE).- El belga Cian Uijtdebroeks, líder del Movistar, tomó la salida de la cuarta etapa del Tour de Francia que se disputa entre Carcasona y Foix afectado por una gastroenteritis que, en un día de intenso calor, hace peligrar su permanencia en el pelotón.

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Según la formación navarra, el ciclista belga "tuvo una noche difícil".

Uijtdebroeks "está sufriendo una gastroenteritis y diarrea, y con este calor eso es muy perjudicial. Cian tiene un estado febril, lo cual es normal con esa infección estomacal e intestinal", dijo el director del equipo, Jürgen Roelandts.

Los primeros kilómetros de la etapa serán decisivos para pulsar el estado físico de Uijtdebroeks, clasificado en el puesto 19 de la general a 3:24 del lider Tadej Pogacar. EFE

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