CovationBio presenta dos nuevas innovaciones de base biológica en la Functional Fabric Fair de Nueva York

PR Newswire

NEWARK, Delaware, 7 de julio de 2026

Xatryx® bioPTMEG y la recién lanzada fibra Sorona® elasterell-p ocupan un lugar central en el stand #404 de CovationBio

NEWARK, Delaware, 7 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Covation Biomaterials LLC ("CovationBio®") presenta sus dos nuevas innovaciones de base biológica, Xatryx® y Sorona® elasterell-p fiber, en la Functional Fabric Fair de este año en la ciudad de Nueva York, del 7 al 9 de julio de 2026. Los asistentes pueden visitar CovationBio en el stand n. °404 para explorar esta próxima generación de materiales de rendimiento de base biológica.

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El espectáculo contará con una presentación en el escenario principal a cargo del director de marketing global de CovationBio para la plataforma C4, Mosha Zhao, el miércoles 8 de julio a las 3:35 p. m. La sesión explorará cómo Xatryx®, una materia prima de base biológica de segunda generación, permite un rendimiento textil funcional al tiempo que avanza la desfosilización de la cadena de suministro de materiales con un ejemplo de la asociación con Huafon en la innovación del bioelastano.

Acerca de Xatryx®El avance más reciente de Covationbio es Xatryx® bioPTMEG, un glicol de poliéter de base biológica de segunda generación hecho de mazorcas de maíz, un subproducto agrícola no alimentario abundante y renovable. Los visitantes del stand de CovationBio serán algunos de los primeros en experimentar las formas en que Xatryx® proporciona un rendimiento funcional combinado con beneficios sustanciales de sostenibilidad.

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Xatryx® es un reemplazo directo para el politetrametilen éter glicol tradicional a base de petróleo (o PTMEG). Los clientes intermedios pueden cambiar fácilmente a Xatryx® sin cambios de proceso o producción para aplicaciones de prendas de alto rendimiento que tradicionalmente usan spandex, poliuretanos y elastómeros termoplásticos. Se espera que la producción comercial comience en el segundo semestre de 2026.

Acerca de la fibra Sorona® elasterell-p La fibraSorona® elasterell-p es la primera fibra elástica bicomponente producida en los Estados Unidos hecha con un 37 por ciento de polímero Sorona® de origen vegetal. La fibra ofrece una retención duradera del estiramiento y la forma sin el uso de elastano y ahora está disponible comercialmente en EE. UU. y América Latina con stock local y atención al cliente dedicada a través del socio de distribución regional Mercados Internacionales (MI). La fibra Sorona® elasterell-p es ideal para ropa deportiva, atletismo, ropa de trabajo, uniformes y otras aplicaciones de ropa que requieren una comodidad duradera y un rendimiento elástico duradero.

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"Functional Fabric Fair reúne a los diseñadores y desarrolladores que dan forma al futuro de la indumentaria de alto rendimiento y para eso construimos exactamente estas innovaciones", dice el CEO de CovationBio, Steven Ackerman. "Juntos, la fibra Xatryx® y Sorona® elasterell-p muestran cómo estamos reduciendo la fricción y aumentando el rendimiento de nuestros socios de la cadena de valor al tiempo que les ayudamos a disminuir su impacto ambiental".

Para obtener más información sobre las últimas innovaciones de CovationBio, visite CovationBio.com y siga los anuncios de la marca en CovationBio LinkedIn y Sorona Instagram (@Soronafiber).

Acerca de CovationBioFundada en 2022 en Newark, Delaware, Covation Biomaterials LLC es un innovador líder mundial en soluciones sostenibles y de alto rendimiento disponibles en el mercado para las industrias de la confección y los artículos para el hogar. El legado de innovación científica innovadora de la compañía comenzó con la comercialización del polímero Sorona® hace 25 años y continúa hoy con la promesa de ofrecer biomateriales novedosos a escala en múltiples industrias, incluida su última innovación Xatryx® bioPTMEG, con planes de comercialización en 2026.

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Contacto con los medios: Heather Barbod, heather@inspireelemental.com

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FUENTE CovationBio