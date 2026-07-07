Bruselas ve "imposible" suspender el control digitalizado EES para aliviar esperas en aeropuertos este verano

La Comisión Europea defiende la fluidez con la que el nuevo sistema digitalizado para el control de la frontera exterior de la UE (EES, por sus siglas en inglés) se ha implantado en la mayoría de cruces de pasajeros y considera suficiente la "flexibilidad" que permite suspender el registro biométrico en momentos puntuales de máxima afluencia, por lo que ve "imposible" una suspensión total del sistema este verano para aliviar los tiempos de espera, como reclaman grandes aerolíneas y varios aeropuertos.

Así lo han trasladado fuentes comunitarias horas antes de que representantes del Ejecutivo comunitario se reúna con la industria aérea en la tarde de este martes en Bruselas, como respuesta a la carta que firmaron el Consejo Internacional de Aeropuertos (ACI), las Aerolíneas por Europa (A4E) y la Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA, por sus siglas en inglés) la semana pasada para reclamar la suspensión del modelo por la "presión" en el periodo de vacaciones.

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"Es imposible suspender plenamente el sistema, primero porque no es necesario y, segundo, porque no es posible. El sistema simplemente no funciona si lo suspendes por completo en uno de los puntos de entrada o salida (de la Unión Europea)", defienden los expertos comunitarios, porque desajustaría la vigilancia de doble vía, entrada y salida.

Una pausa completa, insisten las fuentes, llevaría a situaciones complicadas como que un viajero extracomunitario viera denegada su entrada en la Unión porque en un viaje anterior no quedó registrada su salida, al estar suspendido el control digital en el punto por el que abandonó suelo comunitario.

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El sistema EES debió entrar en vigor en otoño del pasado año, pero el retraso en la preparación de varios Estados miembro --entre ellos Alemania y Países Bajos-- llevó a la UE a pactar una prórroga de seis meses para dar más tiempo a los rezagados y permitir así una aplicación gradual hasta abril de este año.

Bruselas, además, subraya que el sistema --que sustituye el sellado tradicional de pasaportes por un control digitalizado que incluye el registro biométrico-- no se implantó hasta que "todos los Estados miembro notificaron formalmente estar preparados para ello" y reduce las incidencias que aún ocurren, como largos tiempos de espera en algunos aeropuertos, a "aspectos operativos y relacionados con los medios disponibles" por falta de recursos dedicados por parte de las autoridades y no a problemas técnicos o de seguridad del EES.

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Además, los servicios comunitarios recalcan que el modelo ya ofrece una importante "flexibilidad" a la que aún se acogen varios Estados miembros en momentos de grandes colas en aeropuertos u otros pasos fronterizos y que les permite pausar el registro biométrico, que es uno de los pasos que más tiempo lleva.

Esta posibilidad es posible hasta finales de verano, para ayudar en la gestión del control en la temporada vacacional, pero la Comisión no contempla prorogarlo más allá de septiembre --como piden aerolíneas-- y deja claro que "ningún Estado miembro" ha pedido hasta la fecha tal extensión del calendario.

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Los expertos de la Comisión también mantienen contactos constantes tanto con las autoridades nacionales como con la industria para ayudar a una aplicación lo más ágil posible y también se han previsto recursos adicionales para ayudar a los más rezagados a estar preparados a nivel operativo y se ha puesto en marcha una 'app' de registro previo que permite al pasajero cumplimentar la mayor parte de la información necesaria para pasar el control antes de llegar al punto fronterizo.

En este contexto, los representantes comunitarios advierten de que las medidas que de verdad serían efectivas para hacer frente a los atascos en los controles que pueden derivar en retrasos o aviones perdidos radica más en la responsabilidad de la industria, a la que pide "seguir invirtiendo más" en ayudar a las autoridades nacionales a encontra el mejor modo de "organizar el flujo de pasajeros" en fechas u horas críticas.

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