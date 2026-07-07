Argentina reduce los derechos de exportación para varios productos industriales

Buenos Aires, 7 jul (EFE).- Argentina anunció este martes una reducción gradual de los derechos de exportación para varios bienes industriales, entre ellos, acero, aluminio, algunos minerales y productos químicos y de la industria automotriz.

El portavoz presidencial de Argentina, Adrián Ravier, dijo en rueda de prensa que se ha puesto en marcha un esquema de reducción progresiva de los derechos de exportación que culminará en junio de 2027 con la eliminación del 99 % de estos aranceles que se imponen a la exportación de productos industriales argentinos.

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Según informó el portavoz, el pasado 1 de julio comenzó a regir ese esquema para cerca de mil productos manufacturados.

Ravier dijo que se redujo a cero la alícuota del derecho de exportación para productos químicos, acero, aluminio, cobre, zinc, estaño, otros metales industriales y parte de la producción automotriz.

También, se puso en marcha una reducción progresiva de los derechos de exportación para productos petroquímicos específicos como benceno, tolueno y metanol; plásticos y resinas como polietileno, polipropileno y PVC; fertilizantes seleccionados; caucho natural y sintético; abrasivos.

Asimismo, una parte importante de la cadena automotriz, que incluye automóviles, camionetas, camiones, ómnibus, carrocerías y algunas partes y piezas para autos.

Según el Ejecutivo, la medida alcanza a actividades que hasta ahora tributaban de entre el 3 % y el 4,5 % y constituye un nuevo paso en la reducción de la carga tributaria sobre las exportaciones.

En 2025, el Gobierno argentino ya había eliminado los derechos de exportación para el 88 % de los productos industriales.

De acuerdo con el cronograma oficial, para junio de 2027 solo 143 productos industriales continuarán alcanzados por los derechos de exportación, frente a los 17.229 que tributaban a finales de 2023.

El Gobierno aseguró que la reducción de los derechos de exportación permitirá mejorar los precios que reciben los exportadores, incentivar nuevas inversiones y favorecer la creación de empleo, en un contexto de mayor apertura comercial y de negociaciones internacionales para ampliar el acceso de los productos argentinos a nuevos mercados. EFE

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