Victoria Federica, ensaimada en mano tras un fin de semana muy especial en Mallorca sin Jorge Navalpotro

Victoria Federica se ha convertido este fin de semana en una de las estrellas del exclusivo evento en Palma de Mallorca con el que una de las marinas más exclusivas de Europa, Puerto Portals, ha celebrado por todo lo alto su 40º aniversario junto a celebrities como Mar Flores, Mario Conde -que acudió acompañado por su novia María José de Castellví-, o Sheila Casas.

Sin su novio Jorge Navalpotro en esta ocasión aunque en los últimos meses se han vuelto inseparables presumiendo de su amor en lugares como Saint-Tropez, París, Sanxenxo, Sevilla, o El Rocío, la hija de la infanta Elena disfrutó de la fiesta con su mejor amiga Rocío Laffón, derrochando sofisticación en clave mediterránea con un look effortless chic protagonizado por una blusa semitransparente de inspiración oriental con cuello mao, hilera lateral de botones y un delicado estampado de flores en tonos azules, que combinó con pantalón fluido en blanco y mules de tacón en beige, optando por dejar su larga melena suelta y ligeramente ondulada.

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Lejos de alargar su estancia en la isla balear -donde todos los veranos pasa unos días en el Palacio de Marivent junto a su abuela la Reina Sofía, su madre y algunos de sus primos Urdangarín, Victoria Federica ha regresado este domingo a Madrid porque todavía le quedan varios compromisos profesionales por cumplir antes de comenzar sus vacaciones estivales.

Y, además de su sonrisa después de un fin de semana muy especial en uno de sus lugares favoritos, ha destacado el 'recuerdo' que se ha traído de Mallorca y que no ha revelado si se trata de un detalle para doña Elena o para su pareja: una ensaimada de gran tamaño que llevó a buen recaudo debajo del brazo, sin importarle que pudiese 'aplastarse' un poco al no estar en posición horizontal.

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Fiel a su hermetismo ante las cámaras, la sobrina del Rey Felipe VI ha dejado en el aire cómo lo ha pasado en Mallorca y cuáles son sus planes para este verano, limitándose a dar las gracias por las preguntas de lo más risueña antes de poner rumbo a su domicilio en compañía de su amiga Rocío, su mejor compañera de aventuras a falta de Jorge Navalpotro, con el que avanza a paso firme camino de su primer aniversario de amor.