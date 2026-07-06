Buques rusos llegan a China para maniobras navales conjuntas en mar Amarillo y el Pacífico

Pekín, 6 jul (EFE).- Un destacamento de buques de la Flota rusa del Pacífico llegó al puerto de la ciudad china de Qingdao (este) para participar en los ejercicios navales conjuntos 'Interacción Marítima 2026', que se desarrollarán en aguas del mar Amarillo entre este lunes y el 13 de julio, informó el Ministerio de Defensa ruso.

Según un comunicado publicado en la red social Telegram por la cartera castrense, el crucero de la Guardia Variag, la corbeta Rezkiy, el submarino Ufa y el buque de rescate Igor Belousov se hallan ya atracados en el puerto de Qingdao.

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Por parte china participarán los destructores Anshan y Kaifeng, la fragata Wuhu, un submarino diésel-eléctrico de clase Yuan, el buque de abastecimiento Kekexilihu y el buque de rescate Yangchenghu, de acuerdo con la misma fuente.

Las maniobras incluirán operaciones conjuntas de rescate, prácticas antisubmarinas, ejercicios de defensa aérea y fuego de artillería, con participación de infantes de marina de ambos países y apoyo de aviación naval.

El Ministerio chino de Defensa había anunciado el domingo que las Armadas de China y Rusia realizarían este mes ejercicios en aguas y espacio aéreo chinos, seguidos de una operación de "patrullaje marítimo conjunto" en "áreas relevantes" del Pacífico.

Pekín no precisó entonces las fechas exactas de los ejercicios ni la composición de las fuerzas participantes, aunque señaló que las maniobras forman parte del plan anual de cooperación entre ambos ejércitos y buscan "responder de forma conjunta a los retos de seguridad" y "salvaguardar la paz y la estabilidad regionales".

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Los ejercicios se producen en un momento de elevada actividad militar china en el Pacífico occidental, después de que la Armada del Ejército Popular de Liberación (EPL, Ejército chino) lanzara este lunes desde un submarino nuclear un misil estratégico hacia aguas del Pacífico.

También coinciden con crecientes tensiones en torno a Taiwán y con las fricciones entre Pekín y Tokio por las recientes actividades navales chinas cerca de la isla japonesa de Yonaguni y por las restricciones chinas de exportación a entidades japonesas vinculadas a sectores de defensa.

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China y Rusia realizan ejercicios militares de forma periódica desde que a principios de 2022, poco antes de la invasión rusa de Ucrania, rubricaron una estrecha cooperación estratégica que se ha intensificado desde entonces con maniobras conjuntas, patrullas aéreas y contactos de alto nivel entre sus mandos militares.

Pekín y Moscú sostienen que su cooperación militar no va dirigida contra terceros países y que responde a sus planes anuales de colaboración en defensa. EFE

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