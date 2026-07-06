El Gobierno yemení reconocido pone en alerta máxima a sus fuerzas entre creciente tensión

Saná, 6 jul (EFE).- El Gobierno de Yemen internacionalmente reconocido ha puesto en alerta máxima a sus fuerzas tras la muerte de quince de sus combatientes en un reciente ataque sorpresa de los rebeldes chiíes hutíes, respaldados por Irán, en una estratégica zona del oeste del país, rompiendo así varios años de relativa calma.

El presidente del Consejo de Liderazgo Presidencial (CLP), Rashad al Alimi, "dio instrucciones a las fuerzas militares para que mantuvieran los niveles más altos de preparación y disposición" y "reforzaran la coordinación entre todas las unidades para frustrar cualquier intento hostil", informó en las últimas horas la agencia oficial de noticias yemení, Saba.

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La medida se produce en medio de creciente tensión en Yemen, que amenaza con poner fin a la calma que prevaleció desde la firma en 2022 de los entendimientos para el alto el fuego mediados por la ONU para poner fin a la guerra civil que azota el país desde que los hutíes se alzaron en armas en 2014 y controlaron grandes regiones del norte, centro y el oeste de Yemen, incluida Saná.

Al menos 15 soldados alineados con el Gobierno reconocido, respaldado por Arabia Saudí, murieron el pasado sábado y más de 20 resultaron heridos tras un ataque sorpresa de los hutíes contra posiciones de primera línea en la provincia de Hudeida, en el mar Rojo.

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Hudeida es estratégica económicamente y también importante desde un punto de vista militar por ser punto de conexión con el sur del país que se encuentra aún fuera de control de los hutíes.

El ataque del sábado, el primero de este tipo desde hace años en Hudeida, coincidió con tensiones y amenazas recíprocas entre los poderosos insurgentes yemeníes y Arabia Saudí que lidera una coalición militar árabe en apoyo al Gobierno de Al Alimi.

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Las tensiones comenzaron cuando un avión civil iraní aterrizó el viernes en Saná, violando así restricciones aéreas impuestas por Arabia Saudí sobre las zonas controladas por los rebeldes yemeníes con el fin de impedir el suministro de armas a ellos, supuestamente por Irán.

El portavoz militar de los hutíes, Yehya Sarea, afirmó el sábado que su grupo disparó misiles contra cazas saudíes que intentaron impedir el aterrizaje del avión de pasajeros iraní en Saná, advirtió que los vuelos entre Saná y Teherán "continuarán" pese al bloqueo y amenazó con atacar los "intereses vitales" saudíes, incluidos los aeropuertos, si siguen esas restricciones aéreas.

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Arabia Saudí, que acoge en Riad una sede del Gobierno reconocido de Yemen, rechazó esas amenazas, y advirtió de que responderá con "firmeza" y de forma "sin precedentes" a los hutíes. EFE