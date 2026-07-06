Agencias

Venezuela agradece un nuevo cargamento de 26 toneladas de ayuda humanitaria de Qatar

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Las autoridades de Venezuela han confirmado este lunes un nuevo cargamento de 26 toneladas de ayuda humanitaria procedente de Qatar, consistente en suministros médicos y medicinas para la atención de los heridos y afectados por los devastadores terremotos del pasado 24 de junio que dejan más de 3.300 muertos.

"En una muestra continua de solidaridad, el Estado de Qatar entregó este domingo un nuevo cargamento con 26 toneladas de ayuda humanitaria para atender a las personas afectadas por los sismos registrados recientemente en Venezuela", ha informado el Ministerio de Exteriores venezolano, que ha destacado las grandes aportaciones de Doha en medio de la crisis humanitaria.

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Caracas ha reivindicado la ayuda enviada por Qatar "desde alimentos e insumos esenciales, hasta un hospital de campaña completamente dotado".

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