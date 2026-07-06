Skello cierra una ronda de financiación de 200 millones liderada por Bridgepoint Development Capital

La compañía especializada en gestión de recursos humanos, planificación y organización de personal por turnos Skello ha cerrado una ronda de financiación de 200 millones de euros realizada por Bridgepoint Development Capital (BDC).

Con esta operación, la empresa espera potenciar su presencia en el mercado europeo e incrementar sus recursos en inteligencia artificial, según informó Skello en un comunicado.

A través de esta inversión, BDC se une a la compañía como accionista minoritario junto a las fundadoras, el equipo directivo y los inversores Partech y XAnge, que vuelven a participar ambos en esta nueva operación. En paralelo, el equipo directivo ha aumentado su participación en el capital.

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La firma tiene previsto realizar 100 contrataciones en 2026 para los departamentos de tecnología, producto y ventas, repartidas entre París, Lille y Barcelona, que irán a la par que el desarrollo de las capacidades de inteligencia artificial de la plataforma y la aceleración comercial de Skello en Europa.

Skello alcanzó la rentabilidad en 2025 y supera en la actualidad los 50 millones de euros en ingresos recurrentes anuales. Cuenta con más de 400 empleados repartidos entre sus sedes en París, Lille y Barcelona y presta servicio a 25.000 empresas y a 600.000 usuarios diarios en Francia, España, Benelux e Italia.

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