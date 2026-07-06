Rodríguez anuncia la creación de una unidad militar especial para atender emergencias ante desastres

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha anunciado este domingo la creación de una unidad militar especial para atender situaciones de emergencia ante desastres del calibre del doble terremoto que sacudió al país a finales de junio, por cuenta del cual ya han perdido la vida más de 3.300 personas.

"He dado la orden al Ministerio de Defensa de crear una unidad de tarea especial de emergencia para atender emergencias ante desastres de esta naturaleza", ha señalado Rodríguez durante su intervención en el acto de conmemoración de los 215 años de la independencia del país y la graduación de nuevos oficiales de la Universidad Militar Bolivariana de Venezuela (UMBV).

PUBLICIDAD

Bautizada con el nombre de 'Gran Mariscal de Ayacucho Antonio Jóse de Sucre', al frente de esta nueva unidad estará el general de brigada Trino Alexander Pabón Castellanos.

Por otra parte, la interina de Miraflores ha avanzado que "en las próximas horas" serán condecorados "todos los rescatistas venezolanos", así como "todos los hombres y mujeres" del sistema de protección civil y voluntarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), cuya labor ha querido poner en valor especialmente.

PUBLICIDAD

"Han querido atacar a nuestra fuerza armada denigrándola, atacándola. Nosotros la hemos visto allí ahí ayudando al pueblo, salvando vidas, sacando cuerpos... Ahí ha estado nuestra fuerza armada y esa es la fuerza armada en la que yo creo que debemos cimentar sus bases profundas porque ahí está el espíritu de solidaridad", ha recalcado Rodríguez.