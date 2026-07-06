Muere un bebé palestino de cuatro meses tras ser retenido en un control militar israelí

Un bebé palestino de cuatro meses ha fallecido este domingo, después de que el Ejército de Israel haya impedido su paso para llegar a un centro hospitalario en un puesto de control militar sito a la entrada de la localidad de Deir Ammar, cerca de la ciudad cisjordana de Ramala.

"Los médicos han anunciado el fallecimiento del bebé Ahmed Maruf Zaid, después de que las fuerzas de ocupación impidieran su traslado al hospital durante más de una hora en el control militar de la entrada de Deir Ammar", ha lamentado la gobernadora de Ramala, Laila Ganam, en un mensaje en redes.

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El bebé, que según Ganam "no tenía más de cuatro meses", estaba siendo trasladado en "estado crítico" a un hospital cuando los soldados "impidieron a sus familiares pasar" por el control, "haciendo caso omiso" a la situación en que se encontraba el menor. Todo ello, ha agregado la gobernadora, "mientras lanzaban gas lacrimógeno contra los vecinos y vehículos, privándole así de su derecho a recibir tratamiento a tiempo".

Finalmente, según ha precisado la agencia palestina de noticias Wafa, el bebé fue trasladado al Hospital Árabe Especializado, donde fue confirmada su muerte.

Según ha lamentado la autoridad cisjordana, lo ocurrido con este pequeño "es una vergüenza para la humanidad" y "se inscribe en el marco de la política terrorista que aplica la ocupación a través de los controles militares, puestos de control y cierres" en aras de, ha defendido, "obstaculizar la circulación de los ciudadanos, enfermos y ambulancias".

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Esta coyuntura, ha agregado Ganam, supone una "violación de los derechos más elementales", como "el derecho a la vida, a la libertad de movimiento y a la circulación".

"El hecho de que se ataca a los hijos de nuestro pueblo y a nuestros niños, ya sea mediante agresiones de bandas de colonos, mediante asesinatos directos a sangre fría o privándoles de tratamiento médico y dejándolos a merced de la muerte en los controles, pone al descubierto el verdadero rostro de esta ocupación, que no duda en atacar a la infancia", ha afeado la gobernadora que, seguidamente, ha condenado que "este mundo injusto" se mantenga "impasible ante el sufrimiento" del pueblo palestino.

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Por otra parte, cabe señalar que este mismo domingo, el Ministerio de Salud de Palestina ha informado también del asesinato de un adolescente de 16 años que responde al nombre de Walid Nidal Walid Abu Sneineh, a manos del Ejército israelí en el campamento de refugiados de la localidad cisjordana de Qalandia, situada en los alrededores de Jerusalén.

En el marco de esos ataques con disparos han resultado igualmente heridos dos menores de edad, quienes, según ha indicado Wafa, han sufrido lesiones en las extremidades inferiores de su cuerpo.