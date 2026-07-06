Honduras reporta cuatro nuevos casos de sarampión en una misma familia y suma diez en 2026

Tegucigalpa, 5 jul (EFE).- La Secretaría de Salud de Honduras confirmó este domingo cuatro nuevos casos de sarampión en una misma familia, con los que suman diez contagios registrados en el país en 2026, y anunció la activación de protocolos de vigilancia y control para evitar la propagación de la enfermedad.

Los nuevos casos corresponden a un hombre de 43 años y a sus tres hijos, de 17, 14 y 11 años, residentes en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras, indicó la institución en un comunicado.

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Con estos contagios, Honduras suma diez casos confirmados de sarampión en lo que va de año, de los cuales cinco son importados, según cifras oficiales.

La Secretaría de Salud señaló que la familia no cuenta con un esquema de vacunación contra el sarampión debidamente documentado.

De acuerdo con la investigación epidemiológica, el padre habría estado en contacto con personas que presentaban síntomas respiratorios durante un viaje realizado a inicios de junio al municipio de Santa Rosa de Copán, en el oeste del país.

Posteriormente, entre el 19 y el 30 de junio, tres de sus hijos desarrollaron síntomas compatibles con el sarampión, entre ellos fiebre y erupciones cutáneas.

El primer caso fue confirmado mediante pruebas de laboratorio y, a partir del seguimiento epidemiológico, las autoridades identificaron los demás contagios dentro del mismo núcleo familiar.

La institución indicó que, tras la confirmación del primer caso, activó de inmediato los protocolos nacionales de respuesta, que incluyen el despliegue de 14 brigadas de vacunación en el sector Cofradía (San Pedro Sula), entre otros.

La Secretaría de Salud instó a la población a verificar el esquema de vacunación de niños, adolescentes y adultos susceptibles, y recordó que la vacuna contra el sarampión es gratuita, segura y está disponible en todos los establecimientos públicos de salud del país.

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El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa que se transmite principalmente por vía aérea, a través de gotitas respiratorias expulsadas cuando una persona infectada tose, estornuda o habla. EFE