Luis de la Fuente: "Ha sido determinante la aportación de los jugadores que han entrado"

El seleccionador español absoluto, Luis de la Fuente, ha comentado este lunes que en la victoria ante Portugal en los octavos de final del Mundial la aportación de los jugadores que entraron desde el banquillo fue "determinante" y ha resaltado la figura de Mikel Merino, "un jugador grandioso y top mundial" que siempre da al equipo "grandísimos resultados".

"Llegué a decir incluso que si hace falta iría a recogerle en brazos a su casa. Mikel Merino es un jugador grandioso, fantástico, excepcional, top mundial, de los mejores del mundo en su posición. Siempre nos da grandísimos resultados. Hoy ha sido determinante la aportación de los jugadores que han entrado. En la Eurocopa también fueron determinantes y eso demuestra el gran ambiente, la gran sintonía y la responsabilidad y profesionalidad que tienen estos 26 futbolistas", afirmó el seleccionador español en la rueda de prensa posterior a imponerse en los octavos de final del Mundial a Portugal (0-1).

PUBLICIDAD

De la Fuente apuntó que el contexto del Mundial es "diferente a la Eurocopa". "La exigencia no tiene nada que ver. El equipo sigue creciendo y el partido de hoy ha sido excepcional. Estaban enfrentándose dos de los mejores centros del campo del mundo con una idea muy parecida y ha habido momentos excepcionales. Somos unos afortunados de contar con un equipo que sabe competir de esa manera hasta el último segundo", añadió.

El de Haro elogió la manera que tiene de competir el equipo: "Es una maravilla tener este grupo de futbolistas tan implicados, cohesionados, generosos y solidarios. Son unos jugadores con un talento excepcional y todo eso junto da un equipo competitivo que no da un balón por perdido nunca, que está hasta el final".

PUBLICIDAD

Además, destacó la dificultad de meterse en los cuartos de final de una Copa del Mundo, algo que no han podido hacer selecciones como Países Bajos, Alemania, Brasil o Portugal. "No estás obligado a hacer esto, pero realmente estás obligado a intentarlo, a competir y a estar a la altura. A veces incluso haciendo las cosas muy bien y mejor que el rival te quedas fuera".

"La calma es poder y para tomar decisiones no hay que correr, sino disminuir o minimizar el riesgo de equivocarte. Intento estar siempre tranquilo cuando tengo que tomar decisiones difíciles. El mérito lo tienen los jugadores, sobre todo cuando uno va a hacer cambios, porque tengo la tranquilidad de que el jugador que voy a sacar es muy bueno", dijo sobre la importancia de estar sereno a la hora de tomar decisiones en un partido.

PUBLICIDAD

En cuanto a nombres propios, el seleccionador reivindicó la figura de Rodri Hernández, elegido MVP del partido, al que considera "el mejor jugador del mundo en su posición". "Es muy importante en el juego del equipo, es el eje de este equipo y un futbolista con una presencia excepcional y una claridad para hacer circular y correr el balón y posibilitar situaciones ofensivas, así como equilibrio defensivo", agregó.

También halagó el partido de Lamine Yamal, pese a no brillar con balón: "Ha hecho uno de los partidos más importantes de su vida, al margen de la brillantez. Ha sido uno de los partidos que mejor le sirve para seguir creciendo. Ha trabajado muchísimo y esa lesión de Nuno seguramente sea producto de la exigencia que le ha marcado. Ha sufrido por el equipo, ha defendido para el equipo, cuando ha tenido el balón ha generado siempre dudas e incertidumbres en el rival".

PUBLICIDAD

Por último, expresó que la clave del nivel defensivo del equipo es "el trabajo colectivo del equipo". "Tenemos una gran solidaridad defensiva, pero en base a una gran solidaridad, generosidad, esfuerzo y sacrificio. Eso nos hace a nosotros muy poderosos defensivamente, porque el equipo ya tiene orden, equilibrio, ayudas permanentes, basculaciones o coberturas", concluyó.