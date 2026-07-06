El técnico y exfutbolista brasileño Filipe Luis ficha por el AS Monaco

El técnico y exfutbolista brasileño Filipe Luis se convirtió este lunes en el nuevo entrenador del AS Monaco francés, club al que llega después de entrenar al CR Flamengo brasileño y con el que firma un contrato por dos temporadas.

"El AS Mónaco se complace en anunciar la incorporación de Filipe Luis como entrenador, lo que marca el inicio de una nueva etapa. El técnico brasileño, de 40 años, ha firmado un contrato con el club del Principado hasta junio de 2028", informó la entidad en un comunicado.

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El entrenador brasileño, que cumplirá 41 años el 9 de agosto, se incorpora al AS Mónaco tras su etapa al frente del Flamengo. Bajo su batuta, el club de Río de Janeiro conquistó títulos importantes, como la Copa de Brasil de 2024, la Supercopa de Brasil de 2025, el Campeonato Carioca de 2025, el Campeonato de Brasil de 2025 y la Copa Libertadores de 2025.

Filipe Luis llega al Monaco tras lograr con el equipo brasileño un balance de 62 victorias, 21 empates y 16 derrotas en dos temporadas al frente del Flamengo. Unos resultados por los que fue elegido mejor entrenador sudamericano del año 2025. El futbolista dio sus primeros pasos como técnico en la cantera del club brasileño, donde destacó con los equipos juveniles, ganando, entre otros títulos, la Copa Intercontinental Sub-20.

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Filipe Luis jugó en el Atlético de Madrid (333 partidos), con el que ganó la Liga en 2014, la Copa del Rey en 2013 y dos veces la Europa League (2012 y 2018). También defendió los colores del Chelsea FC, proclamándose campeón de la Premier League en 2015, antes de poner fin a su carrera en el Flamengo, sumando dos Copas Libertadores (2019 y 2022) a su palmarés.

"Tras dos días de pruebas físicas y médicas para la plantilla profesional, Filipe Luis dirigirá la primera sesión sobre el terreno de juego este miércoles por la mañana en el Centro de Rendimiento, abriendo así una nueva etapa para el AS Mónaco", concluyó el comunicado.

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