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El México-Inglaterra se retrasa una hora por riesgo de tormenta eléctrica

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El México-Inglaterra de octavos de final del Mundial 2026 se retrasó este domingo una hora por "condiciones climáticas adversas" en Ciudad de México, pasando el encuentro a las 19.00 hora local, las 3.00 de la madrugada en horario peninsular español.

"Debido a las condiciones climáticas adversas en la Ciudad de México, incluyendo el riesgo de rayos en las inmediaciones del estadio, el inicio del partido de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra se ha retrasado hasta las 19:00 hora local. La seguridad de todas las personas es la prioridad de la FIFA. Agradecemos a todos los aficionados su comprensión y cooperación", anunció la FIFA poco antes del inicio programado.

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El Estadio Azteca recibió a los jugadores con la intensa lluvia que se esperaba y el riesgo de tormenta eléctrica que llevó a la FIFA a plantearse adelantar el encuentro, sin llegar a un acuerdo entre las partes. El ganador de este cruce entre la anfitriona, una México que está ofreciendo una de las mejores actuaciones del torneo, e Inglaterra, eterna favorita a un segundo trofeo, se medirá con Noruega, que horas antes en Nueva Jersey eliminó a Brasil.

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