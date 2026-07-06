Choque entre un vehículo y un autobús deja tres muertos en el noroeste de México

Ciudad de México, 6 jul (EFE).- La Procuraduría General de Justicia del estado mexicano de Baja California Sur (noroeste) investiga este lunes el accidente ocasionado por un choque entre un vehículo y un autobús de pasajeros que dejó tres muertos y decenas de lesionados en la noche del domingo en la ciudad de San José del Cabo.

En un comunicado, la dependencia estatal explicó que el accidente fue notificado a las autoridades cerca de las 22:00 horas (5:00 GMT del día siguiente) y provocó la muerte de tres personas que iban en el vehículo implicado en el choque, un Volkswagen Jetta color blanco que presentaba "daños totales".

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Las víctimas mortales han sido identificadas como Fredi, de 19 años; Alejandro, de 29, y una mujer de más de 25 años cuya identidad aún no ha sido confirmada por las autoridades.

El lugar del accidente se encuentra en la Mesa de Santa Anita, una meseta en el municipio de Baja California, adonde llegaron efectivos de la Guardia Nacional y agentes de investigación del Ministerio Público estatal para esclarecer lo sucedido y atender a las víctimas.

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Personal de emergencias brindaron atención a varias personas lesionadas tras el accidente, que dejó a 17 de ellas hospitalizadas (dos en estado grave), según informaron medios locales.

El autobús involucrado transportaba a empleados de un hotel de la zona.

Peritos de la fiscalía recabaron indicios para incorporarlos a la carpeta de investigación correspondiente, mientras personal forense trasladaron los cuerpos de los fallecidos para su correspondiente análisis legal, según el Ministerio Público.

"La PGJE reafirma su compromiso de continuar con las indagatorias científicas y jurídicas necesarias para establecer las circunstancias del siniestro", concluyó la dependencia.

San José del Cabo, ciudad donde ocurrió el accidente, es un lugar turístico situado en el extremo sur de la península de Baja California, bañada por el océano Pacífico.