Chile registra una disminución del 13 % en los homicidios en primer semestre del año

Santiago de Chile, 6 jul (EFE).- Chile registró un total de 442 homicidios en el primer semestre de año, lo que supone una disminución del 13 % comparado con los 508 registrados en el mismo periodo de 2025, informó este lunes el Gobierno.

Los homicidios cayeron en regiones como Arica y Parinacota, Atacama, Valparaíso, Biobío, La Araucanía, Los Lagos y la Región Metropolitana, a la que pertenece Santiago, según el informe elaborado por el Ministerio de Seguridad, en conjunto con otros estamentos.

En tanto, "hay alzas en Coquimbo, O'Higgins y Maule, donde tenemos que concentrar esfuerzos y estrategias", aseguró el ministro de Seguridad, Martín Arrau.

Las estadísticas abarcan los últimos dos meses y medio del Gobierno del progresista Gabriel Boric (2022-2026) y los primeros tres mes y medio de su sucesor, el ultraconservador José Antonio Kast, que prometió en campaña mano dura contra la delincuencia y la migración irregular.

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El informe publicado este lunes también muestra además una disminución de 11 % en los robos violentos a nivel nacional y un aumento del 19,9 % de delitos asociados a drogas y 15 % a armas.

Estos incrementos, apuntó Arrau, "podrían en parte estar asociados a una mayor e intensa labor policial en operativos e incautaciones".

"Estamos muy conscientes de los desafíos (...) para avanzar necesitamos nuevas leyes, más recursos y más coordinación", agregó.

Sobre el control fronterizo, que ha sido una de las banderas del Gobierno actual, se detectaron 1.082 ingresos irregulares en las regiones que comparten frontera con Bolivia y Perú, en el norte del país, lo que representa una disminución del 86 % con el mismo periodo del año anterior.

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Además, en lo que va de 2026 se han expulsado 1.039 migrantes, de los cuales 743 corresponden al mandato de Kast, que inició el 11 de marzo. EFE