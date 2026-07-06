CC.OO., la CGT francesa y la CGIL italiana firman la Declaración de Barcelona contra la extrema derecha

CC.OO, la CGT francesa y la CGIL italiana han firmado este lunes la 'Declaración de Barcelona', un documento para contraponer la conciencia de clase, el antifascismo y el sindicalismo internacionalista a los nuevos autoritarismos y la extrema derecha, en el marco de la 35 Escola d'Estiu de CC.OO., que se celebra hasta el martes en Barcelona bajo el lema 'El sindicalismo de clase ante el nuevo (des)orden mundial'.

Lo han explicado este lunes en declaraciones a los medios el secretario general de CC.OO., Unai Sordo; la secretaria general de CC.OO. en Catalunya, Belén López; el secretario general de la CGIL, Maurizio Landini, y la secretaria general de CGT, Sophie Binet.

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El acuerdo se estructura en cuatro ejes estratégicos y defiende el internacionalismo de clase, rechazando la xenofobia para evitar la división de la clase trabajadora; desenmascara el "discurso antisistema" de la extrema derecha; marca como línea roja la defensa de los derechos humanos, y apuesta por la organización y negociación colectiva como herramientas clave.

López ha defendido que, ante un cambio de paradigma en las relaciones internacionales que tiene afectaciones para la clase trabajadora, el sindicalismo de clase debe "practicar de forma más contundente" su internacionalismo.

Así, ha explicado que la Declaración sitúa la importancia de defender los espacios internacionalistas y la democracia "como uno de los baluartes para que la clase trabajadora pueda avanzar en derechos".

Por su lado, Sordo ha valorado que la situación sindical política en Europa ha de cobrar importancia en un momento como el actual: "O se profundiza en un proceso de integración política en la Unión Europea que facilite ganar espacios de autonomía estratégica en nuestro territorio, o Europa puede pasar a la irrelevancia geoestratégica en el mundo".

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Además, ha asegurado que los sindicatos europeos que han acompañado a CC.OO. durante la jornada son dos "organizaciones de referencia en la historia del sindicalismo europeo, de la lucha por la democracia y en la lucha contra los fascismos".

CGIL Y CGT

Landini ha asegurado que este espacio es muy importante, ya que actualmente se está viviendo un momento en el que el capitalismo está aumentando la desigualdad: "Hay un proceso muy preocupante de privatización de los derechos sociales".

Por eso, ha defendido una estrategia común del mundo del trabajo para poner en el centro temas como el salario digno y la distribución de la riqueza, y ha asegurado que esta lucha "no es de país a país, sino en todo el mundo y en Europa".

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Binet ha afirmado que la subida de la extrema derecha no solo ataca los derechos en el mundo del trabajo, sino que también está imponiendo a los trabajadores que estén en contra los unos de los otros y ha valorado que en España se están haciendo reformas en el mundo del trabajo "muy importantes a nivel europeo".

Además, ha lamentado que la clase trabajadora esté pagando el precio de la guerra con la subida del precio de la gasolina y los productos alimentarios.