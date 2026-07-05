Organizaciones locales denuncian 14 militares yemeníes muertos en un ataque hutí en la provincia de Hodeida

Al menos 14 militares yemeníes han muerto como consecuencia de un ataque lanzado por la insurgencia hutí en la provincia de Hodeida, según han confirmado fuentes locales al portal South24.

El ataque ha ocurrido en la zona de Hays, al sur de la capital homónima de la provincia, y representa una ofensiva de inusual virulencia. El país lleva sumido en la guerra civil desde que los hutíes se hicieron a finales de 2024 con la capital, Saná, pero la intensidad de los combates había disminuido hace meses.

PUBLICIDAD

Fuentes progubernamentales han explicado a South24 que el ataque hutí comenzó en la madrugada del sábado y se prolongó durante cinco horas, pero acabó repelido con éxito y "decenas" de combatientes hutíes "han muerto o han resultado heridos".

El problema, sin embargo, reside en que la guerra de Gaza y el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha reavivado la crisis. Los hutíes, extensión iraní en Yemen, han atacado la navegación internacional en el mar Rojo y lanzado ataques contra Israel como gesto de apoyo, explican, hacia la causa palestina.

PUBLICIDAD

Todo ello, sumado, ha convertido a Yemen en el escenario de una de las peores crisis humanitarias del mundo.

Este pasado viernes, los hutíes denunciaron la violación del espacio aéreo del país por parte de cazas saudíes (aliados del gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional, instalado ahora en el sur del país), que habrían intentado impedir el aterrizaje de un avión civil iraní en el aeropuerto de la capital, Saná.

PUBLICIDAD