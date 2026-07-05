Agencias

La OPEP+ subirá su oferta de crudo en 188.000 barriles diarios a partir de agosto

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Viena, 5 jul (EFE).- La alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudí y Rusia, acordó este domingo elevar su producción petrolera en agosto por quinto mes consecutivo, añadiendo 188.000 barriles diarios a partir del primer día del próximo mes.

La decisión ha sido adoptada en una teleconferencia por los ministros del sector de Arabia Saudí, Rusia, Irak, Kuwait, Kazajistán, Argelia y Omán, según informó en un comunicado la sede de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP), con sede en Viena.

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"Los siete países participantes decidieron implementar un ajuste de producción de 188.000 barriles diarios, proveniente de las reducciones voluntarias adicionales anunciadas en abril de 2023", señala el comunicado. EFE

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