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Incotec se integra en la consultora empresarial ABGi

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La consultora catalana Incotec, especializada en innovación empresarial, se ha integrado en la consultora internacional de innovación y transformación empresarial ABGi, informa en un comunicado este jueves.

La alianza está basada en la complementariedad de las capacidades, mercados y experiencia de ambas empresas, con el objetivo de ofrecer "un mayor valor a empresas e instituciones en un entorno cada vez más internacional".

La integración amplia "significativamente" las capacidades de Incotec, que conservará su marca, su equipo directivo, su estructura organizativa y su especialización en financiación de la innovación.

Por su parte, ABGi avanza en su plan de crecimiento internacional y entra en el mercado español "de la mano de un socio con una sólida trayectoria" y que tiene nueve oficinas.

Tras la fusión, la empresa cuenta con presencia en nueve países, más de 30 oficinas y cerca de 700 consultores que prestan servicio a más de 5.000 clientes.

Además, la facturación consolidada conjunta será cercana a 100 millones de euros y se refuerza la "capacidad para acompañar a empresas de sectores estratégicos".

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