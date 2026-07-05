Bombers levanta el confinamiento y deja volver a los evacuados por el fuego de la Bisbal (Girona)

El jefe de la región de emergencia de Girona de los Bombers de la Generalitat, Jordi Martí, ha anunciado este domingo a las 10.40 horas que se levanta el confinamiento y se permite el retorno de los evacuados por el incendio de la Bisbal d'Empordà (Girona).

En declaraciones a la prensa, ha explicado que la estabilización del incendio avanza "a buen ritmo" y que todo el perímetro se ha estabilizado.

Podrán volver los vecinos de la urbanización de Vall Repòs, en Santa Critina d'Aro, y de edificaciones puntuales de Cabanyes que también se habían evacuado.