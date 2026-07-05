AV. Leclerc (Ferrari) gana en Silverstone por delante de Russell (Mercedes) y Hamilton (Ferrari)

El piloto monegasco Charles Leclerc (Ferrari) ha ganado este domingo el Gran Premio de Gran Bretaña, novena prueba del Mundial de Fórmula 1, por delante de los británicos George Russell (Mercedes) y Lewis Hamilton (Ferrari) tras un caótico final.

Leclerc ha sumado su primera victoria en esta temporada 2026 aprovechándose en buena parte de la avería mecánica del Mercedes del líder del campeonato, el italiano Kimi Antonelli, cuando este le estaba dando caza en las vueltas finales a Silverstone.

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La segunda plaza ha sido para Russell, que ha aprovechando el accidente de Max Verstappen (Red Bull) y la salida de un coche de seguridad para no entrar en boxes y adelantar a un Hamilton que sí lo ha hecho. El 'safety car', sin embargo, no ha abandonado la pista y la carrera ha acabado con una fila de monoplazos tras él, con los españoles Carlos Sainz (Williams), decimotercero, y Fernando Alonso (Aston Martin), decimoctavo.