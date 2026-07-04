Un hombre es detenido en Bolivia acusado de atropellar y arrojar al río el cuerpo de una mujer

Un hombre ha sido detenido este viernes en la localidad de San Lucas, en el sureste de Bolivia, como presunto responsable de haber atropellado a una mujer y, posteriormente, haber arrojado su cuerpo a un río, siendo el caso investigado por las autoridades bajo la tipificación de feminicidio.

El sospechoso, de 56 años y sindicalista de profesión, ha sido detenido cuando intentaba abandonar el municipio de San Lucas y habría admitido haber arrojado el cuerpo de la mujer de 37 años y madre de tres hijos al río Pilcomayo. Según las investigaciones, el hombre habría afirmado que ocultó el cuerpo y lo trasladó hasta el puente de Chaulla Khocha, desde donde lo arrojó al río y, posteriormente, destruyó el teléfono móvil de la víctima.

PUBLICIDAD

Tras su captura, el investigado ha admitido su participación en el crimen. Esta confesión constituye un elemento de convicción clave que las autoridades contrastarán con las demás diligencias periciales e investigativas del proceso penal, con el fin de esclarecer la verdad de los hechos.

EL cuerpo fue rescatado del río el pasado jueves y se investiga la causa y el móvil del crimen, que en el momento se tipifica como feminicidio. Este sería el tercer caso registrado en el departamento de Chuquisaca en lo que va de año, mientras que a nivel nacional, la cifra asciende hasta los 45 casos.

PUBLICIDAD