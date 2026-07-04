R. Unido y Francia celebran el compromiso de Omán para reforzar la seguridad de la navegación en Ormuz

Las autoridades de Reino Unido y Francia han anunciado este viernes que Omán ha aceptado trabajar conjuntamente con ambos países para garantizar la seguridad del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, según una declaración conjunta firmada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron.

De acuerdo con el comunicado, difundido por el Ejecutivo británico, el sultanato de Omán colaborará con Londres y París para asegurar la navegación en las aguas territoriales bajo su soberanía.

El mismo documento recoge asimismo la disposición de Reino Unido y Francia para impulsar una misión internacional destinada a respaldar la seguridad del tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz.

Ambos gobiernos han coincidido en señalar esta vía marítima como un punto estratégico para la economía global, por lo que garantizar un paso seguro para embarcaciones de cualquier tipo representa un asunto de interés internacional.

Previamente, las autoridades iraníes anunciaron la puesta en marcha de un nuevo marco jurídico para regular la navegación en esta zona, un proceso que, según han indicado, se desarrollaría en coordinación con Omán, otro de los Estados ribereños.

Por su parte, el ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araqchi, afirmó que, aunque durante años el estrecho permaneció abierto al tránsito internacional, la situación cambió tras los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, por lo que --a su juicio-- el escenario en Ormuz no volverá a ser el mismo.

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Irán también había adelantado su intención de aplicar tarifas por los servicios vinculados a la seguridad del tránsito marítimo. No obstante, tras la aprobación del memorando con Estados Unidos el pasado 18 de junio, Teherán se comprometió a no cobrar peajes a los buques que atraviesen el estrecho durante un periodo de 60 días.