Referéndum eslovaco para reintroducir fiscalía anticorrupción no alcanza umbral de validez

Praga, 4 jul (EFE).- Eslovaquia celebró este sábado un referéndum ciudadano sobre la reintroducción de la fiscalía anticorrupción, que fue abolida en esta legislatura por la coalición de populistas y ultranacionalistas, pero al no acudir a las urnas una mayoría simple del censo la consulta carece de validez.

Según los datos preliminares no oficiales ofrecidos por la cadena privada TA3, la participación no habría llegado al 20% de los votantes.

También se votó sobre la abolición de la renta vitalicia al primer ministro y al presidente del Parlamento que hayan estado diez años al frente de su cargo, algo que de momento solo logró el actual jefe del Ejecutivo, el populista de izquierdas Robert Fico.

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La consulta fue promovida después de que la formación extraparlamentaria ‘Demokrati’ reuniera unas 384.000 firmas (son necesarias al menos 350.000), con lo que pudo elevar su petición al jefe del Estado, Peter Pellegrini.

Se trata del décimo referéndum en la historia de este país, que surgió de la escisión de Checoslovaquia el 1 de enero de 1993.

Desde entonces, sólo una consulta de este tipo, la de integración en la UE, celebrada en 2003, reunió suficientes votos para ser declarada válida y vinculante. EFE