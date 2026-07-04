Estadounidenses desafían el calor extremo para celebrar los 250 años de su Independencia

Washington, 4 jul (EFE).- Miles han desafiado las temperaturas récord y la humedad sofocante para celebrar los 250 años de la Independencia de EE.UU. este 4 de julio, que en ciudades como la capital, Washington, han atraído a visitantes y locales hasta la Explanada Nacional, desde donde hablará esta noche el presidente, Donald Trump.

"¡A pesar del calor, que no es tan intenso como se pronosticaba, la multitud en D.C. es increíble! ¡El amor por nuestro país nunca ha sido tan fuerte!", escribió Trump en su red Truth Social, donde además elogió a los pilotos que sobrevuelan la ciudad desde poco después del mediodía.

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El mandatario, que ha sido acusado por sus detractores de "secuestrar" los festejos, adelantó que ofrecerá su discurso "alrededor de las 10:00 p.m. (2:00 GMT) en el Monumento a Lincoln".

"El Estanque Reflectante luce magnífico a pesar de todo lo que sufrió a manos de los vándalos. Vaciaremos el agua y repararemos los daños rápidamente justo después de este gran fin de semana", prometió.

Trump deseó un "Feliz Día de la Independencia" y agregó: "¡¡¡Nuestro país está más fuerte que NUNCA!!!", un mensaje similar al que ofreció la víspera en el emblemático monte Rushmore y que se espera repita esta noche.

Aún cuando muchos eventos tuvieron que ser modificados debido a las temperaturas extremas, con especial peligro para el noreste y los estados del Atlántico Medio, miles de personas se han acercado a la Explanada Nacional, sede de la Gran Feria Estatal Estadounidense y desde donde se podrá ver un show de fuegos artificiales.

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Vestidos con los colores blanco, azul y rojo y la infaltable bandera de las barras y las estrellas, los asistentes a la fiesta en la capital han tenido que pasar estrictos controles de seguridad para acceder al área de las celebraciones, que abrió horas más tarde de lo previsto.

Los organizadores han instalado ventiladores y puntos de hidratación para los participantes, que trataban de resguardarse a la sombra, algo que también intentaban quienes entraron a la FIFA Fan Zone en el emblemático parque.

El peligro por el calor extremo ha sido tal que el Desfile Nacional por el 4 de julio, un evento con décadas de tradición que debía celebrarse este sábado, fue cancelado abruptamente debido a las alertas. Filadelfia, donde se firmó la Declaración de Independencia en 1776, tampoco celebró ayer su emblemático desfile por el mismo motivo.

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Cuando Ross y su marido Steve vieron desde California en las noticias los festejos que se preparaban en Washington, no dudaron en comprar dos billetes de avión pero no esperaban este calor: "Estoy sorprendido de que haya 100 grados farenheit (38 grados centígrados)".

Su plan es celebrar 250 años de un país "no solo fuerte sino que ayuda a otra gente", ver los fuegos artificiales y escuchar el discurso de Trump, dijo a EFE Steve, ataviado con la gorra roja del movimiento 'Make America Great Again' del presidente.

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Rohan, originario de Etiopía y residente en la cercana Maryland, ha llevado a sus hijos a la Gran Feria Estatal aunque ha decidido no entrar por las "largas colas". Celebra aún así a un país que considera hogar a todo el mundo "siempre y cuando sigas las reglas".

A diferencia de Europa, donde vivió hace años, cree que la mentalidad migrante de la fundación de la nación norteamericana lo hace más inclusivo: "Para los africanos, es difícil integrarnos en Europa y, mira, aquí hasta el presidente. Su madre era de Escocia", recuerda sin aludir a las actuales políticas antimigratorias del republicano.

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En la céntrica avenida Pensilvania, Eric se sumó desde Colorado a una marcha en conmemoración por la Constitución para "celebrar el país y no la actual Administración", entre proclamas de "moción de censura" a Trump.

"Estamos aquí en protesta de las declaraciones de guerra, de las políticas que están cambiando", indicó a EFE el hombre mientras sostenía, junto a decenas de personas, una larga lona con escritos de la Carta Magna extendida en la plaza de la Armada. EFE

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