Ascienden a 1.500 los casos de ébola detectados en RDC, donde ya han fallecido más de 473 personas

Las autoridades de República Democrática del Congo (RDC) han elevado a última hora de este viernes a 1.502 el número de casos confirmados por el brote de ébola declarado a mediados de mayo en el este del país, el cual deja ya un saldo de, al menos, 473 víctimas mortales, según el último balance.

Así lo ha indicado el Ministerio de Sanidad congoleño en un comunicado publicado en redes sociales que, con corte a 2 de julio, ha confirmado asimismo la recuperación de 213 pacientes, al tiempo que ha elevado a 628 el dato de personas afectadas que se mantienen en tratamiento. Ello refleja, según ha agregado la cartera, una tasa de seguimiento de los contagios del 81,8%, en descenso respecto al balance del día anterior.

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Recordando que la epidemia sigue concentrada en las provincias de Ituri, Kivu Norte y Kivu Sur, la autoridad sanitaria ha precisado que 42 de los nuevos casos --en las últimas 24 horas-- han sido detectados en Ituri y Kivu Norte, lo que, tal y como ha subrayado el Ministerio en días previos, "confirma el mantenimiento de una vigilancia epidemiológica activa".

Así las cosas, las autoridades congoleñas han apuntado que las capacidades de atención, laboratorio y movilización comunitaria siguen fortaleciéndose, especialmente en Ituri.

Precisamente en la provincia de Ituri, las autoridades locales han anunciado esta misma semana una serie de medidas para intentar contener la propagación de la enfermedad, incluida la prohibición de la manipulación de cadáveres, el cierre de piscinas públicas y el uso obligatorio de impermeable, máscara y casco para los conductores de mototaxis.

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Asimismo, han impuesto limitaciones al número de pasajeros que pueden ir en los taxis, autobuses y minibuses, con lavado obligatorio de manos antes de subir, y han restringido a 50 el número de personas que pueden participar en reuniones públicas, según ha recogido la emisora congoleña Radio Okapi.

RDC --que en diciembre de 2025 decretó el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus del ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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