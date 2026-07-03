VÍDEO: Exteriores aumenta a 32 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela y rebaja a 142 los desaparecidos

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación ha aumentado a 32 la cifra oficial de españoles muertos por los dos terremotos que sacudieron Venezuela la semana pasada, y ha reducido de 155 a 142 los desaparecidos.

Desde la cartera dirigida por José Manuel Albares también han informado este viernes de que son once los españoles localizados bajo los escombros, la misma cifra que ofreció el Ministerio en la última actualización.

También ha recalcado que "estás abiertas" todas "las líneas de emergencia consular, que se pueden consultar en redes sociales del Ministerio y de la Embajada en Caracas", y ha reiterado a los españoles ubicados en Venezuela que "las utilicen". Según datos ofrecidos el Gobierno, la Sala de Crisis del Ministerio ha atendido hasta ahora 1022 llamadas y el Consulado, 1497.

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En un mensaje en la red social 'X', el jefe de la diplomacia española también ha informado de que el equipo 'Start' de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) ya ha desplegado su hospital de campaña en Venezuela "para ayudar al pueblo hermano venezolano".

EN TOTAL HAY MÁS DE 2.595 PERSONAS FALLECIDAS

Por su parte, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, subrayó este jueves además que la fase de búsqueda y rescate continúa en el país. Hasta la fecha, han fallecido 2.595 personas y 12.400 han resultado heridas, de acuerdo con el último balance.

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"Ayer se cumplieron ocho días del doble terremoto y, como se estila, decretamos el duelo nacional, pero no hemos cerrado la fase de búsqueda y rescate", señaló la mandataria interina en una rueda de prensa en la que subrayó que allá donde existan "puntos activos" en los cuales se sepa que hay gente con vida, "sigue" la referida etapa.

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