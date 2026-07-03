Popovic se defiende por poner a Ryan en la tanda y dar a Herrington el penal decisivo

Arlington (EE.UU.), 3 jul (EFE).- Tony Popovic, técnico de la selección australiana, defendió su decisión de sacar al campo al veterano guardameta Matthew Ryan, para la tanda de penaltis, y que el joven Lucas Herrington, de 18 años, lanzase la pena máxima que, al fallarla, le dio el pase a Egipto a los octavos de final del Mundial.

"Ahora es fácil criticarlo, pero si Herrington lo hubiese marcado se hablaría de un chico de 18 años que anotó. Si jugó dos partidos en el Mundial y lo hizo bien, no sé cuál es la diferencia, que lo hiciese en uno decisivo", indicó en la sala de prensa del estadio AT&T de Arlington, donde su equipo perdió por 2-4 en la tanda de penaltis tras empatar a uno durante el tiempo reglamentario.

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Respecto a la decisión de sustituir a Patrick Beach por Matthew Ryan, cuando iba a terminar la prórroga, dijo: "Si hubiésemos ganado, a nadie le hubiese importado el cambio. Quedaban dos minutos y teníamos un cambio. Matthew tiene experiencia y unos buenos registros en penaltis. Patrick Beach estaba bien, pero tiene menos experiencia. No funcionó, pero no porque Matthew lo hiciese mal, sino porque tiraron muy bien los penaltis", indicó.

Popovic también negó que su equipo buscase alcanzar la tanda de penaltis. "En la prórroga pensé que si alguien iba a marcar íbamos a ser nosotros, aunque no lo hicimos".

El técnico pidió respeto para Australia, en el caso concreto de la lesión de Jordan Bos, porque el jugador que le hizo la entrada ni siquiera fue amonestado.

"Tuvo que abandonar el campo y ni siquiera hubo amarilla. Hasta que no nos respeten como un equipo que está en la elite, esto no lo veremos", dijo Popovic que explicó que eso solo se consigue logrando buenos resultados en torneos importantes. EFE

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