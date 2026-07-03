Lula felicita a Fujimori y se dice listo para trabajar juntos por la integración bilateral

Río de Janeiro, 3 jul (EFE).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, felicitó este viernes a Keiko Fujimori por su victoria en las elecciones presidenciales de Perú y se dijo listo para trabajar con la presidenta electa por la integración entre los dos países y de toda Suramérica.

"Estamos listos para avanzar en una agenda bilateral ambiciosa, centrada en la ampliación del comercio y de las inversiones, en la integración de la infraestructura logística y digital, en la superación del hambre y la pobreza, en la protección de la Amazonía y en combate al crimen organizado trasnacional", afirmó el líder progresista brasileño en un mensaje publicado en sus redes sociales.

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Lula justificó su intención de trabajar junto a otra líder derechista en Suramérica por considerar a Perú como un "país hermano" con el que Brasil comparte una extensa frontera y profundos lazos humanos.

"Cuente con Brasil para que construyamos juntos una Suramérica más próspera, integrada, democrática y soberana", agregó el jefe de Estado de Brasil en su mensaje.

Además de felicitar a la presidenta electa, Lula le deseó total éxito en la conducción de su mandato y en la tarea de unir al pueblo peruano en torno a un proyecto común de desarrollo.

Keiko Fujimori, hija y heredera política del expresidente peruano Alberto Fujimori (1990-2000), fue declarada este viernes oficialmente presidenta electa de Perú al proclamarse los resultados de la segunda vuelta presidencial, donde venció al izquierdista Roberto Sánchez por un estrecho margen de 49.641 votos.

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Su victoria se une a las recientes de otros líderes derechistas que le han dado un giro ideológico a Suramérica, como la del ecuatoriano Daniel Novoa, la del chileno José Antonio Kast, la del boliviano Rodrigo Paz y, más recientemente, la del colombiano Abelardo de la Espriella.

Con gobiernos de derecha o de centro-derecha también en Argentina (Javier Milei) y Paraguay (Santiago Peña) y, sin tener en cuenta a Venezuela por su situación excepcional, Brasil y Uruguay se quedaron como los dos únicos países de Suramérica con mandatarios progresistas. EFE

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