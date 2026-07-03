El Comité de Emergencia recauda un millón para apoyar a los damnificados por el terremoto de Venezuela

El Comité de Emergencia Español ha recaudado un millón de euros para apoyar a la población afectada por los terremotos en Venezuela, que han dejado miles de muertos y heridos. La ayuda, que se canaliza a través de las ocho ONG que forman parte del del comité, se centra en garantizar la seguridad alimentaria, el acceso a agua potable e higiene de las personas en situación de vulnerabilidad así como en apoyar así en apoyar en el funcionamiento de albergues y refugios para quienes han perdido perdido sus casas, especialmente para los niños y niñas.

El Comité de Emergencia Español se activó el pasado 25 de junio, pocas horas después de los seísmos, para canalizar la ayuda de la sociedad española. Gracias a la solidaridad de la ciudadanía, la recaudación llega al millón de euros de fondos obtenidos, destinados a las ocho ONG internacionales especialistas en ayuda humanitaria que integran esta alianza. Ahora mismo las prioridades se centran en atender y proteger a los menores que se han quedado solos y en los suministros de agua y saneamiento para evitar brotes de enfermedades.

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La ayuda sigue siendo fundamental en este momento de la tragedia en la que se pasa a una nueva fase tras la gestión inicial de la catástrofe. "En momentos, el apoyo de los medios de comunicación y de las empresas es fundamental para dar visibilidad a la emergencia, movilizar solidaridad y hacer que la ayuda llegue más lejos", ha explicado Sara Barbeira, directora del Comité de Emergencia.

Las principales acciones que están implementando Acción contra el Hambre, Aldeas Infantiles SOS, Educo, Entreculturas, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan International y World Vision se centran en estos momentos en la provisión de lo más esencial para las personas damnificadas. Por un lado, protección infantil para evitar situaciones de riesgo, mediante primeros auxilios psicológicos, espacios seguros y coordinación legal para evitar la separación y el abuso de menores.

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Por otro lado, se está intensificando la instalación de servicios sanitarios y la entrega de kits de higiene ante el deterioro de las condiciones de agua y saneamiento para miles de personas afectadas por el terremoto.

Las ONG también están centradas en la atención médica y el apoyo psicosocial, distribución de alimentos y materiales de primera necesidad, alojamiento de emergencia y actividades de coordinación y evaluación de necesidades urgentes.