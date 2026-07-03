España condena el atentado de Damasco y cualquier intento de desestabilizar Siria

Madrid, 3 jul (EFE).- El Gobierno español condenó este viernes "firmemente" el atentado con explosivos cometido en Damasco, que ha causado al menos nueve muertos y 20 heridos, y "todo intento de desestabilización" que socave los esfuerzos de paz y amenace la seguridad de Siria y de la región.

El Ministerio de Asuntos Exteriores transmitió, en un comunicado, sus condolencias y solidaridad con las familias de las víctimas de la explosión el jueves de una bomba colocada en una cafetería cercana al Palacio de Justicia de la capital siria, que hasta ahora no fue reivindicada por nadie.

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España reafirmó el apoyo a la soberanía, la independencia y la integridad territorial de Siria, y reiteró que respalda una transición política "pacífica e inclusiva", conforme a las aspiraciones legítimas de todo el pueblo sirio.

Del mismo modo, insistió en respaldar los esfuerzos regionales e internacionales para lograr la estabilización, la recuperación económica y el fortalecimiento institucional del país.

El objetivo, según la nota ministerial, es "avanzar hacia un futuro de seguridad y prosperidad" para Siria, donde la caída del régimen del presidente Bachar al Asad en diciembre de 2024 abrió una nueva etapa. EFE