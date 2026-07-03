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El FC Barcelona cede al portero Diego Kochen al Lyngby Boldklub danés

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El FC Barcelona anunció este viernes un acuerdo con el Lyngby Boldklub danés para la cesión por una temporada, hasta el 30 de junio de 2027, y con opción de compra, del portero del Barça Atlètic Diego Kochen.

Kochen, de 20 años, llegó al conjunto blaugrana en el verano de 2019 procedente de la Fundación Marcet para incorporarse al Infantil A y desde entonces fue superando etapas hasta llegar al Barça Atlètic y empezar a tener presencia en las convocatorias del primer equipo durante su segundo año Juvenil.

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En esta última temporada, una vez completada su etapa formativa, Kochen, internacional con la selección de los Estados Unidos, disputó 20 partidos con el Barça Atlètic y fue un habitual en las convocatorias de Hansi Flick.

Ahora, el portero nacido en Miami, que debutó con el primer equipo del FC Barcelona en un partido amistoso en Dallas contra el Club América mexicano, competirá la próxima temporada con el Lyngby Boldklub, que logró el ascenso a la Primera División danesa, "con el objetivo de acumular minutos en el fútbol profesional y seguir creciendo como jugador", indicó el club catalán.

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