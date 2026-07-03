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Cyrille Aimée y Ximo Tébar actúan este viernes una nueva jornada del Festival Internacional de Jazz de San Javier

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La cantante franco-dominicana Cyrille Aimée y el guitarrista valenciano Ximo Tébar actuarán este viernes, 3 de julio, en el vigesimoctavo Festival Internacional de Jazz de San Javier, en un concierto a las 21.30 horas en el Auditorio Parque Almansa.

La velada se abrirá con la actuación de Aimée, cantante, compositora, actriz, y ganadora de galardones como el Concurso Vocal de Jazz de Montreux o el certamen Sarah Vaughan. Aimée presentará un repertorio en el que combinará influencias del jazz, la chanson francesa y los ritmos caribeños, según informa el Ayuntamiento de San Javier.

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En cuanto a su discografía reciente, en 2024 publicó 'À Fleur de Peau', un álbum en el que incorporando influencias de su vida entre Europa, Nueva York y Costa Rica. Este trabajo ha sido distinguido con una nominación a los premios Grammy en la categoría de pop tradicional (2025).

En la segunda parte del concierto actuará Ximo Tébar, guitarrista y compositor valenciano que presentará su proyecto 'New Standards Band', con el que revisita estándares clásicos y contemporáneos del jazz desde su propuesta denominada 'Son Mediterráneo'.

Tébar ha desarrollado una trayectoria internacional, ha compartido escenario con Benny Golson, Johnny Griffin, Joe Lovano o Tom Harrell. En 2023 recibió el premio del Festival Internacional de Jazz de San Javier en reconocimiento al conjunto de su carrera.

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