Irán en máxima alerta ante los funerales de Alí Jameneí

Teherán, 2 jul (EFE).- Las Fuerzas Armadas iraníes están en máxima alerta en todo el país ante la celebración de los funerales del que fuera líder supremo de la República Islámica Alí Jameneí, asesinado por Israel y Estados Unidos el primer día de la guerra el 28 de febrero.

“Las fuerzas terrestres, navales y aéreas del ejército han intensificado su despliegue como parte de las medidas de seguridad adoptadas con motivo de la llegada de altos cargos y personalidades religiosas y políticas de diversos países que asisten al funeral”, dijo el portavoz militar, el general de brigada Mohammad Akraminia, informó IRNA, que describió la situación de "máxima alerta".

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El militar hizo hincapié en el refuerzo de las fronteras y del espacio aéreo del país persa para el funeral que comenzará oficialmente el sábado en la mezquita de Mosala de Teherán, aunque un día antes habrá un evento para altos cargos privado.

Las autoridades de aviación han informado de limitaciones en los vuelos sobre la capital y las ciudades de Qom y Mashad, urbe donde se enterrará al religioso que dirigió la República Islámica durante más de 36 años.

El viernes habrá una ceremonia para altos cargos iraníes e internacionales para despedir a Jameneí. Hasta el momento el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente de Georgia, Mijaíl Kavlashvili, han confirmado su presencia en los funerales.

La mezquita Mosala de Teherán acogerá el féretro de Jameneí el sábado y domingo y el lunes una procesión funeraria recorrerá la capital, informaron este sábado medios estatales iraníes.

Un día más tarde, la procesión funeraria recorrerá la ciudad religiosa de Qom, situada al sur de Teherán y sede de los principales seminarios del país islámico, mientras que el miércoles el funeral se trasladará a Iraq.

Finalmente Jameneí será enterrado el jueves 9 de julio en la ciudad nororiental de Mashad en el mausoleo del imán Reza, octavo del chiísmo.

Alí Jameneí, quien gobernó Irán durante más de tres décadas, fue asesinado en el primer día de la guerra iniciada por Estados Unidos e Israel contra Irán el 28 de febrero junto con otros altos cargos iraníes.

Su hijo Mojtaba Jameneí fue nombrado su sucesor el 8 de marzo y aún nadie le ha visto ni escuchado. EFE