Redondo ve hombres y mujeres como "especies distintas" y pide ayudar al género masculino a "evolucionar"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo ha expresado este jueves que hombres y mujeres son "especies radicalmente distintas, que no tienen mucho que ver" y ha pedido ayudar a "evolucionar" al género masculino en materia social y emocional.

Según ha expresado en uno de los cursos de verano que organiza la Universidad Complutense de Madrid en San Lorenzo de El Escorial, el género masculino permanece todavía "anclado en unos privilegios" que acaban siendo perjudiciales al negar la debilidad y los sentimientos.

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"Nosotras nos hemos liberado de estereotipos, nos hemos incorporado al mercado laboral y a los cuidados, pero ellos creo que están todavía anclados en unos privilegios que tampoco lo son tanto, porque el negar los sentimientos o la debilidad es muy perjudicial para cualquier ser humano", ha esgrimido.

PROSTITUCIÓN

En una conferencia en la que se han discutido distintos puntos que ocupan al Ministerio que dirige Redondo, uno de los temas más destacados ha sido el de la explotación sexual. En este sentido, la titular de Igualdad, ha calificado la prostitución como la "forma de patriarcado más aberrante" y una vulneración flagrante de los derechos humanos.

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Ha rechazado el término de "empleo más antiguo", definiéndola como la "esclavitud más antigua del mundo". Apoyándose en datos de una reciente encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), ha recordado que el 80% de la población española considera la prostitución una forma de violencia, expresando que una democracia "digna" no puede permitir que esta actividad se desempeñe.

Respecto a la raíz de la desigualdad, Redondo ha señalado a las construcciones "filosófico-religiosas" que han situado históricamente a la mujer en una posición de "subordinación", utilizando mitos como el de la "costilla de Adán" para justificar una inferioridad.

Esta visión contrasta con su análisis de las sociedades prehistóricas, donde, según ha citado, las funciones de hombres y mujeres tenían el mismo valor social y el poder se repartía de forma "prácticamente paritaria" antes de que la interpretación religiosa "globalizara el machismo".

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Además, ha expresado que la figura de la mujer ha sido desplazada de su condición de ciudadana para ser tratada prioritariamente como una "consumidora". Según Redondo, el sistema económico actual ha construido un relato en el que la belleza se presenta como el "arma" principal de las mujeres, situando la juventud y el atractivo físico como sus únicos "poderes femeninos".

REGGAETÓN: "ABSOLUTAMENTE MACHISTA" Y "ALTAMENTE SEXUALIZADO"

En cuanto a cultura actual, la ministra ha alertado sobre el impacto de un reggaetón "absolutamente machista" y "altamente sexualizado" que sitúa a las jóvenes en posiciones de inferioridad y utiliza el cuerpo femenino como un medio.

Así, ha extendido esta preocupación al ámbito tecnológico, advirtiendo que la Inteligencia Artificial (IA) se nutre de datos y experiencias previas de carácter patriarcal. Ante este escenario, ha reclamado una "responsabilidad histórica" para educar a la IA en igualdad y combatir los sesgos algorítmicos.

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"MINISTERIO GUADIANA"

Al ser preguntada por la importancia del Ministerio que dirige, Redondo lo ha tildado como un "ministerio Guadiana", denunciando que su existencia e influencia dependen de la ideología política del Gobierno, lo que genera una falta de continuidad en los equipos funcionariales.

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En relación a esto ha indicado que la "transversalidad" del Ministerio es un "problema" ya que la Igualdad siempre va relacionada con algo, por lo que para ejercer sus políticas siempre depende de otras carteras ministeriales para ejecutarlas. Ha reconocido que este hecho "quita agilidad" a la gestión, ya que sus prioridades no siempre coinciden con las de otros ministerios, aunque ha reafirmado que el Ministerio de Igualdad es hoy "imprescindible" para España.