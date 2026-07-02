Mueren al menos dos personas y otras 16 resultan heridas en nuevos ataques rusos contra Kiev

Una nueva oleada de ataques con misiles y drones del Ejército ruso ha interrumpido la noche de este miércoles en la capital de Ucrania, Kiev, donde hasta el momento se han registrado al menos dos muertes y 16 personas heridas, así como múltiples incendios y edificios destruidos mientras los drones siguen precipitándose sobre la urbe.

"Hasta el momento, el número de heridos en el ataque ha ascendido a 16. Lamentablemente, dos personas han fallecido", ha informado en la madrugada de este jueves a través de redes el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, si bien poco más tarde ha elevado el número total de víctimas a 20, sin especificar cuántas de ellas han perdido la vida.

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El responsable castrense, que ha señalado que "todavía hay drones de ataque enemigos sobrevolando la ciudad", ha lamentado asimismo que, en este momento, "se sabe que 28 lugares de toda la ciudad han sido alcanzados por bombardeos". "Se trata, en su mayoría, de edificios residenciales e infraestructuras civiles", ha subrayado, antes de apostillar su mensaje con las palabras "los rusos son terroristas".