Muere de forma repentina Manolo Arjona, miembro histórico de Locomía, a los 58 años

Manolo Arjona, uno de los integrantes originarios del grupo Locomía junto a Xavier Font, Luis Font y Gard Paschier, ha fallecido a los 58 años en la madrugada de este 1 de julio de manera repentina en su residencia de Viladecans (Barcelona). Una triste noticia que ha adelantado 'El Español', que describe su muerte ccomo "súbita", ya que según la información que maneja, después de disfrutar de su afición por la pintura "se acostó y no se levantó", por lo que todo apunta a que podría haber sufrido un fallo cardíaco.

Alejado del foco mediático en los últimos años, sus restos mortales serán velados este jueves en el tanatorio de la localidad catalana en la que residía, y se prevé que su último adiós se produzca en la más estricta intimidad.

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El primero en reaccionar al fallecimiento de su exompañero, con el que logró la fama en la década de los 80 y 90 gracias a sus looks y temas transgresores -como 'Locomía' o 'Samba'- y a los icónicos maxi abanicos que acompañaban todas sus coreografías, ha sido Luis Font, que a través de sus redes sociales ha querido rendirle homenaje que refleja su consternación: "Hoy su luz se ha elevado al cielo, pero su recuerdo vive con nosotros. Tu luz seguirá brillando en cada recuerdo. Siempre en nuestros corazones", ha expresado.

Locomía, por su parte -integrada en la actualidad por Alfon Pedrazuela, Eden Cañadas, Ricky Arenas y Félix Montás- también ha querido despedirle públicamente con un mensaje reivindicando su importancia para el grupo. "Fuiste el alma, el movimiento y la lealtad incondicional de un sueño que empezó en Ibiza y que cambió nuestras vidas para siempre. Vuela alto, querido compañero, tu esencia seguirá latiendo con fuerza en cada rincón de nuestra historia" han compartido a través de sus historias de Instagram.

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Fue en el año 2000 cuando Manolo abandonó la banda que le había catapultado al estrellato, y aunque en 2007 volvió a reunirse con Xavier Font para hacer una gira internacional, y en 2011 anunció el regreso de Locomía junto a nuevos artistas, desde entonces llevaba una vida discreta en su localidad natal y apenas se sabía nada de su vida privada, más allá de algunos reencuentros puntuales con los que fueron sus compañeros en el mítico grupo musical.