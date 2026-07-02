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Controlado y desciende a Nivel 0 el incendio de Borox que obligó a confinar una urbanización del municipio

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Cinco medios terrestres y 20 personas trabajan en estos momentos en las labores de extinción de un incendio forestal declarado este miércoles, a las 21.55 horas, en Borox (Toledo) y que obligó a confinar la urbanización Nuevo Borox de dicho municipio.

En el incendio, detectado por una llamada particular, han llegado a participar hasta 19 medios y 84 personas.

El fuego, que llegó alcanzar Nivel 2, ha sido dado por controlado a las 8.09 horas y ha descendido a Nivel 0, según informa el Sistema de Información de Incendios Forestales de la Consejería de Desarrollo Sostenible.

La urbanización Nuevo Borox ya ha sido desconfinada y se ha restablecido el tráfico de la carretera TO-2437 desde Borox.

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