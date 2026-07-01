Entran en vigor las medidas de la UE para proteger la industria del acero

Bruselas, 1 jul (EFE).- Las nuevas medidas que ha aprobado la Unión Europea (UE) para proteger la industria del acero de la competencia que proviene, principalmente, de China, que pasan por reducir un 47 % la cuota que importa sin aranceles desde terceros países, entraron este miércoles en vigor.

En concreto, la UE ha fijado una cuota de 18,3 millones de toneladas libres de aranceles y, al mismo tiempo, ha subido al 50 % el gravamen para las cantidades que sobrepasen ese tope, frente al 25 % actual.

A la hora de distribuir el cupo entre los distintos socios comerciales, Bruselas ha tenido en cuenta el volumen de intercambios que ha mantenido con cada uno de ellos entre 2022 y 2024, pero ha reservado la mitad de la cuota (9,15 millones de toneladas) para los países con los que tiene acuerdos de libre comercio, garantizándoles un acceso preferencial al mercado único.

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El resto lo ha asignado a todos los Estados que forman parte de la Organización Mundial del Comercio (OMC), una cuota por la que podrán competir también aquellos países con los que existen acuerdos comerciales.

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo que la UE ha logrado un "cuidadoso equilibrio" entre las obligaciones que ha adquirido con sus acuerdos de libre comercio, la necesidad de diversificar sus proveedores y las normas de la OMC.

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Además, Bruselas asegura que en base a esas reglas, ha pactado cuotas arancelarias para determinados productos de acero con Turquía, Corea del Sur, Indonesia, Egipto, Brasil, el Reino Unido, Suiza, Macedonia del Norte, Sudáfrica, Argentina, Singapur, la India y Ucrania, a la que ha dado un trato diferencial por la invasión rusa.

Turquía, Corea del Sur y la India, tres de los principales proveedores de acero de la UE, son los países que más toneladas podrán exportar (unos 2,8 millones, 2 millones y 1,9 millones respectivamente).

China, a la que Bruselas ya aplica medidas "antidumping" por las subvenciones que otorga a sus empresas, y Estados Unidos entrarán en el cupo restante de los 9,15 millones de toneladas de acero libres de aranceles a repartir entre aquellos a los que no se otorga un trato preferencial por carecer de acuerdos comerciales.

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El Ejecutivo comunitario no espera represalias por parte del presidente de EE.UU., Donald Trump, ya que mantiene "una buena cooperación" con la Administración estadounidense sobre cómo tratar de combatir conjuntamente la competencia de China. EFE