Samsung: Cómo los electrodomésticos inteligentes optimizan la rutina del hogar

PR Newswire

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2026

Las soluciones conectadas con inteligencia artificial ayudan a simplificar las tareas del hogar, desde el cuidado de la ropa hasta la preparación de las comidas, para hacer la rutina más práctica, organizada y eficiente

Descubre cómo la tecnología conectada puede optimizar la vida en familia y liberar más tiempo para compartir los momentos que realmente importan

CIUDAD DE MÉXICO, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- La rutina de quienes tienen niños pequeños en casa puede ser tan dinámica como desafiante. Entre preparar las comidas, lavar la ropa, mantener el hogar en orden y encontrar tiempo de calidad en familia, cada minuto cuenta. En este contexto, los electrodomésticos inteligentes cobran cada vez más relevancia. Desde 2020, el segmento de productos conectados ha triplicado su tamaño¹, impulsado principalmente por el crecimiento de dispositivos con inteligencia artificial que ayudan a optimizar las tareas del día a día.

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Con la evolución de la inteligencia artificial y la conectividad, Samsung ha ampliado su ecosistema de hogar conectado para ofrecer soluciones que responden a las necesidades reales de las familias. De acuerdo con datos recientes, el mercado de dispositivos conectados en la región creció un 27% 1 en 2025. En ese mismo periodo, Samsung lideró este crecimiento al registrar un aumento del 43% 2 en las ventas de electrodomésticos con conectividad. Más allá de automatizar funciones, la propuesta consiste en simplificar las tareas cotidianas y reducir la carga mental que implica la gestión del hogar.

Un ejemplo de ello es el cuidado de la ropa. Las lavasecadoras conectadas de Samsung incorporan la función "Receta de Lavado" (Washing Recipe), disponible a través del ecosistema SmartThings, que ayuda a seleccionar el ciclo ideal para distintos tipos de prendas, desde ropa delicada para bebé hasta uniformes escolares, jeans o tejidos de punto. Para utilizarla, basta con indicar el tipo de prenda, el color y el nivel de suciedad para que la aplicación recomiende automáticamente el programa más adecuado. De esta manera, es posible obtener una limpieza eficiente mientras se protege el cuidado de los tejidos y se simplifica el proceso de lavado. Al finalizar el ciclo, los usuarios también pueden recibir una notificación en su smartphone y en otros dispositivos conectados, lo que evita que la ropa permanezca olvidada en la lavasecadora.

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Esta tecnología está disponible en distintos modelos de lavadoras conectadas de Samsung. Entre las opciones se encuentra la Lavasecadora AI Control de 12 kg, diseñada para familias y hogares con espacios más reducidos, así como la Bespoke AI Laundry de 26 kg, que incorpora una pantalla interactiva y la tecnología AI Wash. Esta función utiliza sensores inteligentes para optimizar automáticamente cada ciclo de lavado, al ajustar la cantidad de detergente y suavizante según las características de la carga.

En la cocina, la tecnología también simplifica las tareas del día a día. El refrigerador Samsung Family Hub, por ejemplo, permite visualizar desde el smartphone los alimentos almacenados en su interior mediante una cámara integrada. Además, con solo unos toques, puede sugerir recetas a partir de los ingredientes disponibles o generar una lista de compras para la siguiente visita al supermercado. De esta forma, resulta más sencillo planificar las comidas y asegurarse de que los alimentos favoritos de toda la familia estén siempre disponibles.

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Tecnología conectada para soluciones inteligentes

Además de las capacidades de cada electrodoméstico, la integración entre dispositivos es uno de los principales diferenciadores del ecosistema Samsung. A través de SmartThings, los usuarios pueden controlar y monitorear distintos equipos, incluso de otras marcas, desde una sola plataforma y crear rutinas automatizadas que se adaptan al ritmo del hogar. Por ejemplo, es posible configurar una rutina para la hora de dormir en la que las luces se atenúan, los televisores se apagan y las persianas conectadas se cierran automáticamente a la hora establecida por la familia.

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Más que una cuestión de comodidad, estas soluciones transforman la manera en que las familias interactúan con el hogar. Al reducir el tiempo dedicado a las tareas cotidianas, los electrodomésticos inteligentes permiten dedicar más tiempo a los momentos que realmente importan.

Al combinar tecnología, conectividad e inteligencia artificial, Samsung reafirma su compromiso con el desarrollo de soluciones que responden a las necesidades reales de los consumidores y contribuyen a que la rutina sea más simple, eficiente y adaptada a cada familia.

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1 Datos de mercado de América Latina, unidades vendidas según GFK, octubre de 2019 – septiembre de 2025, aires acondicionados, refrigeración, lavadoras.2 Dados internos da Samsung

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FUENTE Samsung Mexico