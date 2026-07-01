El Nikkei crece más del 2,5% a la apertura por tecnológicas y subidas en Wall Street

Tokio, 1 jul (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, crecía más del 2,5 % en la apertura de este miércoles, gracias a las tecnológicas y siguiendo el cierre en verde en Wall Street.

Casi una hora después del inicio de operaciones, el indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado, subía un 2,58 %, o 1.810,38 puntos, hasta los 71.872,70 enteros.

El selectivo más amplio Topix, que incluye a las firmas de la sección principal, las de mayor capitalización, aumentaba un 1,32 %, o 52,57 puntos, hasta 4.047,33 unidades.

El crecimiento de la Bolsa japonesa se produce ante el buen desempeño del sector tecnológico y después de una jornada positiva en Wall Street, en la que el índice Dow Jones de Industriales registró su mejor primera mitad de año desde 2021.

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El grupo de telecomunicaciones e inversión SoftBank, que ha apostado fuerte por la IA con inversiones multimillonarias en OpenAI, el creador de ChatGPT, se elevaba un 2,67 % en la apertura.

Otras empresas del sector de los semiconductores registraban crecimientos notables, entre ellas Tokyo Electron, con un 5,08 %, y Disco, con un 8,47 %. EFE