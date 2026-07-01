Agencias

Rusia llama a Afganistán y Pakistán a poner fin a enfrentamientos por medio del diálogo

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Moscú, 1 jul (EFE).- Rusia expresó su preocupación por los enfrentamientos del pasado fin de semana entre Afganistán y Pakistán y llamó a poner fin a este conflicto y buscar soluciones político diplomáticas.

"Moscú está preocupada con los enfrentamientos bélicos entre Afganistán y Pakistán, que ante todo causan sufrimiento a los civiles", señaló el Ministerio de Exteriores ruso en una nota publicada en su portal oficial.

La diplomacia rusa llamó "a Islamabad y Kabul a poner fin al conflicto armado y solucionar las divergencias por medios político diplomáticos".

La tensión escaló tras los ataques aéreos lanzados por Pakistán el domingo contra las provincias orientales afganas de Paktia, Paktika y Kunar.

La ONU ha confirmado por el momento la muerte de 28 civiles, mientras que el Gobierno talibán eleva a 36 los fallecidos en lo que califica de bombardeo indiscriminado. Islamabad, por su parte, niega bajas civiles y asegura que se trató de una operación antiterrorista en la que abatió a 29 insurgentes.

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Según el lado paquistaní, los bombardeos fueron una represalia por el asesinato de tres miembros de sus fuerzas de seguridad el sábado en Karachi, en un ataque atribuido a presuntos terroristas vinculados a los talibanes paquistaníes.

Pakistán acusa al Gobierno talibán afgano de dar refugio a ese grupo, algo que Kabul ha negado en repetidas ocasiones. EFE

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